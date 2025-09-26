Q uindicesimo appuntamento con Tale e Quale Show. Si parte stasera alle 21.30 su Rai 1 con il varietà condotto da Carlo Conti, ormai diventato un appuntamento imperdibile della tv italiana. Personaggi famosi messi alla prova con le imitazioni di cantanti destano sempre la curiosità e l’attenzione del pubblico a casa. L’omaggio di Carlo Conti a Pippo Baudo: «Un onore essere paragonato a lui» X Leggi anche › Pippo Baudo e l’eredità: alla storica assistente quasi la stessa cifra dei figli Quest’anno Carlo Conti dedica l’edizione a Pippo Baudo, «il re della nostra tv», dice. A intrattenere ci pensano i dodici concorrenti: da Flavio Insinna che torna in Rai dopo l’addio del 2023, a reduci delle passate edizioni del GF, come Antonella Fiordalisi, Le Donatella e Pamela Petrarolo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Tra i concorrenti c'è anche Flavio Insinna in coppia con Gabriele Cirilli. Tra le imitazioni di stasera Lady Gaga e Madonna, affidata alla ripetente Carmen Di Pietro