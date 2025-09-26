Tra degrado e insicurezza | protesta
Diamo voce a una comunità stanca di vivere nel degrado e nell’insicurezza. Negli ultimi mesi la città è diventata teatro di episodi inaccettabili: risse nei bar (l’ultima sabato sera, ndr), persone ubriache che girano per le strade e disturbano i passanti, minorenni e donne comprese, vere e proprie scene da Far West". Così l’europarlamentare Carlo Ciccioli che ieri ha partecipato alla manifestazione indetta dal circolo cittadino del partito sotto il Comune. "Non è questa l’immagine che i cittadini vogliono per la loro città, e Fratelli d’Italia non intende rimanere a guardare – ha rimarcato Ciccioli -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: degrado - insicurezza
Villaricca, allarme a Torretta-Scalzapecora: il M5S denuncia degrado e insicurezza, presentato esposto al Comune
Pascarella (Forza Italia): "Insicurezza e degrado nella zona della stazione"
“Una sera d’estate con la famiglia in centro: degrado, insicurezza e niente mezzi per tornare a casa”
Video Star. . Paternò: insicurezza e degrado sono le criticità principali che i residenti del centro storico denunciano amareggiati rivolgendosi all’Amministrazione comunale - facebook.com Vai su Facebook
Degrado e insicurezza, il sottopasso ex Benfra sarà chiuso al transito di notte https://ift.tt/GjPRMEX https://ift.tt/nb4BJL6 - X Vai su X
Vi porto a Città Giardino, il quartiere dei villini che litiga sulla movida - I comitati chiedono il blocco delle licenze per i locali e denunciano degrado e insicurezza. Lo riporta romatoday.it
Protesta degli albergatori, 'situazione di degrado a Cervinia' - "E' sotto gli occhi di tutti la situazione di degrado che viviamo noi residenti, ma soprattutto i nostri ospiti, accolti da un paese in cui l'incuria e la trascuratezza la fanno da padrone". Lo riporta ansa.it