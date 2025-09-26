Tra degrado e insicurezza | protesta

Diamo voce a una comunità stanca di vivere nel degrado e nell’insicurezza. Negli ultimi mesi la città è diventata teatro di episodi inaccettabili: risse nei bar (l’ultima sabato sera, ndr), persone ubriache che girano per le strade e disturbano i passanti, minorenni e donne comprese, vere e proprie scene da Far West". Così l’europarlamentare Carlo Ciccioli che ieri ha partecipato alla manifestazione indetta dal circolo cittadino del partito sotto il Comune. "Non è questa l’immagine che i cittadini vogliono per la loro città, e Fratelli d’Italia non intende rimanere a guardare – ha rimarcato Ciccioli -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

