Tottenham Reject Record £ 4,5 miliardi di offerte di acquisizione da US Consortium

2025-09-26 13:36:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest'ultima news: Il Tottenham ha rilasciato una dichiarazione in cui si afferma di aver respinto l'interesse per l'acquisizione di un consorzio statunitense. Voci hanno fatto turbinare che un gruppo, guidato dall'imprenditore americano e il colosso tecnologico Brooklyn Earick, aveva fatto un'offerta per il club. Ma il club ha detto: "Il consiglio del club e ENIC riconferiscono che il Tottenham Hotspur non è in vendita ed ENIC non sta cercando di vendere la propria partecipazione nel club". Breaking: il Tottenham ha "inequivocabilmente respinto" un'espressione informale di interesse da un consorzio guidato da Brooklyn Earick.