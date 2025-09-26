Tottenham Reject Record £ 4,5 miliardi di offerte di acquisizione da US Consortium
2025-09-26 13:36:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il Tottenham ha rilasciato una dichiarazione in cui si afferma di aver respinto l’interesse per l’acquisizione di un consorzio statunitense. Voci hanno fatto turbinare che un gruppo, guidato dall’imprenditore americano e il colosso tecnologico Brooklyn Earick, aveva fatto un’offerta per il club. Ma il club ha detto: “Il consiglio del club e ENIC riconferiscono che il Tottenham Hotspur non è in vendita ed ENIC non sta cercando di vendere la propria partecipazione nel club”. Breaking: il Tottenham ha “inequivocabilmente respinto” un’espressione informale di interesse da un consorzio guidato da Brooklyn Earick. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: tottenham - reject
Tottenham Women, spesa record per England. È il trasferimento più costoso d'Inghilterra - Il Tottenham avrebbe infranto il record di spesa per un trasferimento al femminile in Women’s Super League, la massima serie inglese. tuttomercatoweb.com scrive
Tottenham say club ‘not for sale’ and reject two takeover approaches - The board of Tottenham Hotspur said it has turned down two bids to buy the club and insisted the London outfit is not for sale. Come scrive sports.yahoo.com