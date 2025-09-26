Tortorella entra nella mappa globale grazie ai volontari di Openstreetmap
I volontari di OpenStreetMap (OSM) (https:www.openstreetmap.org#map=1640.1415715.60601), la mappa libera e collaborativa usata in tutto il mondo da app e servizi digitali, hanno scelto Tortorella come parte del progetto di settembre dedicato ai piccoli centri italiani. L’attività di ieri. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
