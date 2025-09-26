Torrimpietra Irienti Azione Fiumicino | Via Francesco del Tuppo è un fiume d’acqua

Fiumicino, 26 settembre 2025 – “Da giorni, in via Francesco Del Tuppo a Torrimpietra, si registra una perdita idrica di proporzioni enormi che continua a scorrere senza che nessuno intervenga. È inaccettabile che il Comune resti a guardare senza fare il proprio dovere: non si tratta solo di uno spreco d’acqua, bene prezioso, ma anche di un evidente disagio per i residenti e di un danno al manto stradale”. Lo dichiara in un comunicato stampa Gianmarco Irienti, di Azione Fiumicino. “Non si comprende perché, di fronte a una situazione così evidente, non ci sia stata una risposta tempestiva. Per questo chiediamo la convocazione immediata di una Commissione per discutere il caso e capire come sia possibile che, ancora una volta, ci si trovi davanti a un’Amministrazione immobile, incapace di risolvere anche i problemi più elementari. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it