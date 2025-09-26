Torrente Parma | conclusi i lavori di manutenzione di Aipo

Parmatoday.it | 26 set 2025

Gli interventi pianificati di manutenzione nel tratto urbano del torrente Parma iniziati da AIPo (Agenzia Interregionale per il Fiume Po) il 18 di agosto scorso che hanno l’obiettivo di migliorare la sicurezza idraulica preventiva in vista della stagione con maggiori probabilità di precipitazioni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

