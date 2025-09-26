Toronto FC v Inter Miami

2025-09-26 18:24:00 Breaking news: Anteprima della partita per . Toronto FC chiuderà una deludente stagione MLS con quattro partite rimaste da giocare, a partire da uno scontro a casa contro l’Inter Miami al BMO Field sabato. Per i Reds, questo apparecchio riguarda più l’orgoglio che i punti. Sono rimasti senza contesa da tempo e mi punteranno semplicemente a porre fine alla campagna con una nota positiva. Miami, d’altra parte, è bloccato in una battaglia in cima. Gli aironi hanno già sigillato il loro playoff e rimangono saldamente in lizza per uno scudo di un secondo sostenitore consecutivo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: toronto - inter

While attending the premiere of “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery” during the 2025 Toronto International Film Festival, actor Daniel Craig opted to wear a Giorgio Armani ensemble. On the occasion of the Hand & Footprint Ceremony for Gary Oldman, - facebook.com Vai su Facebook

Dustin Hoffman al Toronto International Film Festival. Giacca, sneakers e carisma eterno: è sempre un piacere sentirlo parlare di cinema. - X Vai su X

Toronto FC, la stagione è un flop: Insigne e Bernardeschi verso l'addio, tra Serie A e piste arabe - L'avventura di Federico Bernardeschi e Lorenzo Insigne in MLS procede a rilento, anzi inizia ad assumere le sembianze di una vera e propria delusione. calciomercato.com scrive

Il Toronto FC non protegge Insigne: futuro ancora in MLS o nuova avventura? La situazione - Infatti, l’ex capitano ed esterno offensivo del Napoli è stato inserito dalla squadra canadese nella lista dei calciatori non ... Scrive calciomercato.com