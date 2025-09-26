Tornareccio Regina di Miele sabato mattina il taglio del nastro | il programma

Tutto pronto per la diciannovesima edizione di Tornareccio Regina di Miele, che si terrà sabato 27 settembre e domenica 28.Il taglio del nastro è fissato alle ore 11 di sabato, quando aprirà la mostra mercato fino a mezzanotte.Questo il programma della prima giornata: alle 15.30 in piazza Ape. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

