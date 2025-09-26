torna morbegno in cantina sono 26 i punti di degustazione

MORBEGNO (Sondrio) In alto i calici, incomincia Morbegno in Cantina. È ormai tutto pronto nel capoluogo della Bassa Valtellina per l’edizione 2025 di Morbegno in Cantina che si aprirà ufficialmente domani per il primo dei tre weekend in programma. L’evento, promosso dal Comune di Morbegno che ne ha affidato l’organizzazione al consorzio turistico Porte di Valtellina, animerà la città anche il 4 e il 5 e l’11 e il 12 ottobre, richiamando visitatori da tutta la Lombardia. L’apertura delle cantine è prevista alle 16 e sarà anticipata, alle 15, dal taglio del nastro con il sindaco Patrizio Del Nero, la presidente del Consorzio Viola Vanini, le autorità e i partner. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

