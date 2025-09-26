Torna l' appuntamento con la Camminata rosa a San Michele Salentino

Brindisireport.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VILLA CASTELLI - "Amati e dedicati del tempo". Anche quest’anno questo sarà il motto della quarta edizione della “Camminata Rosa”, in programma domenica 5 ottobre, con partenza alle ore 9 da piazza Marconi a San Michele Salentino.L’amministrazione comunale, attraverso l'assessorato alle Pari. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: torna - appuntamento

Aranova, torna lo schiuma party: appuntamento per il 26 luglio

Musica, giovani dj crescono: torna l'appuntamento per far emergere i talenti

Musei gratis il 6 luglio: torna l’appuntamento con #domenicalmuseo

torna appuntamento camminata rosaCamminata in rosa, Castiglione, Gornate e Venegono I. - L’evento benefico si svolgerà nei comuni di Castiglione Olona, Gornate Olona e Venegono Inferiore. Come scrive varesepress.info

torna appuntamento camminata rosaA Laveno e Leggiuno torna “La Camminata Rosa 2025” - Un evento pensato per sensibilizzare la comunità sulla prevenzione dei tumori, con un focus particolare sulla salute femminile ... Segnala varesenews.it

Cerca Video su questo argomento: Torna Appuntamento Camminata Rosa