Torna l' appuntamento con la Camminata rosa a San Michele Salentino
VILLA CASTELLI - "Amati e dedicati del tempo". Anche quest’anno questo sarà il motto della quarta edizione della “Camminata Rosa”, in programma domenica 5 ottobre, con partenza alle ore 9 da piazza Marconi a San Michele Salentino.L’amministrazione comunale, attraverso l'assessorato alle Pari. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Camminata in rosa, Castiglione, Gornate e Venegono I. - L’evento benefico si svolgerà nei comuni di Castiglione Olona, Gornate Olona e Venegono Inferiore. Come scrive varesepress.info
A Laveno e Leggiuno torna “La Camminata Rosa 2025” - Un evento pensato per sensibilizzare la comunità sulla prevenzione dei tumori, con un focus particolare sulla salute femminile ... Segnala varesenews.it