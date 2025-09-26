Borgo San Lorenzo (Firenze), 26 settembre 2025 - Sogni di immergerti in paesaggi mozzafiato, di ammirare colline verdi, borghi antichi e scorci che ti tolgono il fiato? La Maratona Memoriale Roberto Gherardi, Franco Sargenti e Mario Boretti, è ciò che fa per te. La 51esima edizione si terrà domenica 28 settembre, con partenza dalla suggestiva Piazza Dante a Borgo San Lorenzo. Una gara che unisce tradizione, sport e comunità, pronta ad accogliere centinaia di atleti, appassionati e famiglie da tutta Italia e dall’estero. I partecipanti - al momento 900 iscritti - percorreranno la vallata del Mugello, circondati da panorami che sembrano usciti da una cartolina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Torna la Maratona del Mugello: tutti di corsa il 28 settembre