Torna la Granfondo cicloturistica Trabocchi-Majella

Torna domenica 28 settembre la terza edizione della Granfondo Cicloturistica Trabocchi-Majella, organizzata dalla Scuola di Ciclismo Moreno Di Biase, con il patrocinio del Comune di Fossacesia, della Regione Abruzzo, del Coni e della Federazione ciclistica italiana. Dopo il successo delle scorse. 🔗 Leggi su Today.it

