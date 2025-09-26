torna la fiera di san remigio processione e iniziative benefiche messa solenne con il vescovo mario

L’origine della festa di San Remigio si perde nella notte dei tempi; fu infatti nel 1701 che una preziosa reliquia del Santo venne trasportata da Lucca fino a Fosdinovo, nel contesto di festeggiamenti solenni. Si trattava di un prezioso reliquiario d’argento che ancora oggi viene esposto nella chiesa parrocchiale nella giornata dell’1 ottobre, quando la consueta moltitudine di fedeli provenienti da ogni angolo della Lunigiana e dalle vicine Sarzana e Carrara, viene a rendere omaggio al Santo. Di questa festa antichissima, in onore del patrono di Fosdinovo, se ne trova traccia negli ’Statuti fosdinovesi’, nei quali si indicava come, in quel giorno e in quello precedente, nessuno dovesse lavorare, bensì far festa: pena un’ammenda pecuniaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

