Torna in attività Yantar la nave spia russa nelle acque occidentali

Tra i fondali ed i submarine cables europei è tornata una presenza conosciuta, lo Yantar, nave spia della marina russa che pattuglia i fondali atlantici e nordici per mappare l’infrastruttura più vitale e al tempo stesso più vulnerabile dell’Occidente, i cavi sottomarini. Secondo le analisi ricostruite dal Financial Times, lo Yantar sarebbe tornato in attività dopo mesi di relativo silenzio dovuto all’intensificarsi della guerra in Ucraina. Le rotte dello spionaggio russo Nel novembre scorso la nave ha percorso un lungo itinerario che l’ha portata dal Mare del Nord all’Irlanda, fino al Mediterraneo e verso Suez, seguendo con attenzione le direttrici lungo cui corrono i cavi più sensibili. 🔗 Leggi su Formiche.net

