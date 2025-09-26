Torna ArezzoWave Love Contest & Festival 2025
The Millers Abbiamo visto stamani il patron di Arezzo Wave, Mauro Valenti, in conferenza stampa alla libreria Feltrinelli, saltare come un grillo, pieno di entusiasmo per la presentazione del primo dei due libri sulla storia del più grande rock festival italiano. Un programma nutrito, il 3 e 4 ottobre che occuperà spazi della nostra città riportando i ricordi di chi ha vissuto quella stagione. Ma Valenti ha insistito molto anche sul futuro, in particolare sui giovani che sono stati selezionati in tutte le regioni italiane che porteranno freschezza ed entusiasmo alla musica. Erano presenti i due componenti minorenni del gruppo toscano selezionato, The Millers, nati addirittura nel 2009 e 2011. 🔗 Leggi su Lortica.it
