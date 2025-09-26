Torna a Ravenna l’International Street Food
Torna a Ravenna l’ International Street Food: da oggi a domenica la città si prepara ad accogliere la seconda edizione di una delle manifestazioni più attese dagli amanti del buon cibo. L’evento, organizzato dall’ Associazione Italiana Ristoratori di Strada (A.I.R.S.), si svolgerà nella suggestiva cornice della Darsena di Città, dalle ore 18 fino a mezzanotte, trasformando l’area in un grande palcoscenico del gusto. L’ A.I.R.S., associazione di categoria dedicata allo street food, rappresenta i diritti e le esigenze degli operatori di un settore in continua crescita. Dal 2024 l’associazione opera all’interno del sistema Confartigianato, e proprio da questa collaborazione è nata l’opportunità di portare a Ravenna l’International Street Food, la più importante manifestazione del genere in Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
