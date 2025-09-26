Torna a Corato la festa della mandorla | visite guidate degustazioni musica e arte

Giunta all’ottava edizione, la festa della mandorla si terrà in Piazza Buonarroti a Corato sabato 27 settembre con visite guidate, degustazioni, musica e arte. L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco Quadratum, il collaborazione con l’Istituto Professionale Alberghiero Luciano Tandoi dI Corato. 🔗 Leggi su Baritoday.it

