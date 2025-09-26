Torino protesta di Extinction Rebellion al Salone dell' Auto
Protesta silenziosa in Piazza Castello a Torino in occasione dell’inaugurazione della quarta edizione del Salone dell’Auto. Tra i modelli di veicoli esposti sono apparse le Red Rebels di Extinction Rebellion, figure vestite di rosso che si muovono lentamente e in silenzio per denunciare la crisi climatica e la distruzione della vita. Nate nel 2018 nel Regno Unito dall’artista Douglas Francisco, le Red Rebels simboleggiano il sangue che lega tutti gli esseri viventi e con la loro presenza hanno voluto lanciare un messaggio contro quella che definiscono “una vetrina del lusso, dell’ingiustizia e dell’insostenibilità”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
