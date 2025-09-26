Torino fiducia Cairo | Vittoria importante il gruppo lavora bene Ora testa a Parma

Il presidente: "Ai giocatori ho detto che abbiamo dei tifosi straordinari e che devono cercare di accenderli". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Torino, fiducia Cairo: "Vittoria importante, il gruppo lavora bene. Ora testa a Parma"

In questa notizia si parla di: torino - fiducia

Kolo Muani Juve, continua la telenovela: lui vuole solo i bianconeri che sono al lavoro per riportarlo a Torino! C’è molta fiducia che il colpo possa andare in porto: la rivelazione

Torino, abbraccio da 500 tifosi per Zapata: “Sono pronto a ripagare la fiducia”

Torino, al Fila arriva Cairo: messaggi e fiducia a Baroni e squadra - facebook.com Vai su Facebook

#Torino, al Fila arriva #Cairo: messaggi e fiducia a #Baroni e squadra - X Vai su X

Cairo: “Contestazione? Il tifoso è libero ma sarebbe meglio aiutare la squadra” - Così il presidente Cairo ha parlato della vittoria, della contestazione e della squadra, che due giorni fa ha incontrato il presidente al Filadelfia ... Lo riporta toro.it

Torino-Pisa, la contestazione "nascosta" da Cairo: granata ok in Coppa Italia tra i veleni, in campo Buffon Jr - Primo tempo senza ultras, secondo con cori, fischi e insulti nei confronti del presidente, destinati a essere ignorati dalle sue testate. Da sport.virgilio.it