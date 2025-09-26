Torino centro | ruba un telefono scappa e ferisce un’agente della polizia locale che lo blocca
Un 20enne stava per salire sul tram, alla fermata tra via Bertola e via San Tommaso, quando è stato derubato del telefono cellulare. La vittima ha subito attirato l’attenzione di una pattuglia del reparto radiomobile della polizia locale di Torino che si è avvicinata al ladro, ma lui è fuggito. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
