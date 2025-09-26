Torino capitale delle donne clown | il Festival Pagliacce celebra la quarta edizione e cambia sede

Torinotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 Dal 15 al 19 ottobre, Torino sarà nuovamente la capitale delle donne clown con il Festival Internazionale Pagliacce, giunto alla sua quarta edizione. Quest'anno, la manifestazione si caratterizza per una maggiore accessibilità, grazie al cambio di sede: lo Chapiteau Madera sarà allestito nel. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: torino - capitale

Digital Strategy 2025: Torino capitale della formazione sul marketing digitale

Torino capitale della magia: fino al 19 luglio in scena il campionato mondiale

Torino non è solo industria: come si trasforma il lavoro nella capitale sabauda

Torino, capitale delle donne clown: il Festival Pagliacce celebra la quarta edizione e cambia sede - Dal 15 al 19 ottobre, Torino sarà nuovamente la capitale delle donne clown con il Festival Internazionale Pagliacce, giunto alla sua quarta edizione. Come scrive torinotoday.it

A Torino 4 giorni con le migliori pagliacce di tutto il mondo - Far ridere, facendo anche pensare, è un'arte e lo sanno bene le artiste protagoniste di 'Pagliacce - Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Torino Capitale Donne Clown