Torino capitale delle donne clown | il Festival Pagliacce celebra la quarta edizione e cambia sede

Dal 15 al 19 ottobre, Torino sarà nuovamente la capitale delle donne clown con il Festival Internazionale Pagliacce, giunto alla sua quarta edizione. Quest'anno, la manifestazione si caratterizza per una maggiore accessibilità, grazie al cambio di sede: lo Chapiteau Madera sarà allestito nel. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: torino - capitale

Digital Strategy 2025: Torino capitale della formazione sul marketing digitale

Torino capitale della magia: fino al 19 luglio in scena il campionato mondiale

Torino non è solo industria: come si trasforma il lavoro nella capitale sabauda

Fotografia, ora Camera vuole prendersi Roma: dopo Torino un secondo centro nella capitale https://lastampa.it/torino/2025/09/25/news/camera_torino_10_anni_fotografia-15324303/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X

Torino diventa la capitale delle quattro ruote! Dal 26 al 28 settembre torna il Salone Auto Torino: un evento gratuito e diffuso tra Piazza San Carlo, Piazza Castello e i Giardini Reali. Auto in esposizione Test drive esclusivi Concept car futuristiche A - facebook.com Vai su Facebook

Torino, capitale delle donne clown: il Festival Pagliacce celebra la quarta edizione e cambia sede - Dal 15 al 19 ottobre, Torino sarà nuovamente la capitale delle donne clown con il Festival Internazionale Pagliacce, giunto alla sua quarta edizione. Come scrive torinotoday.it

A Torino 4 giorni con le migliori pagliacce di tutto il mondo - Far ridere, facendo anche pensare, è un'arte e lo sanno bene le artiste protagoniste di 'Pagliacce - Lo riporta ansa.it