Torino capitale dell’auto da oggi torna il Salone
Con più di 40 brand dell’automotive e della mobilità e oltre 500.000 visitatori attesi, Salone Auto Torino 2025 si prepara a confermare Torino come hub strategico per la mobilità contemporanea e luogo d’incontro per addetti ai lavori, media, creativi e innovatori. Dal 26 al 28 settembre, il centro di Torino si trasformerà in una vetrina . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: torino - capitale
Digital Strategy 2025: Torino capitale della formazione sul marketing digitale
Torino capitale della magia: fino al 19 luglio in scena il campionato mondiale
Torino non è solo industria: come si trasforma il lavoro nella capitale sabauda
Fotografia, ora Camera vuole prendersi Roma: dopo Torino un secondo centro nella capitale https://lastampa.it/torino/2025/09/25/news/camera_torino_10_anni_fotografia-15324303/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Torino diventa la capitale delle quattro ruote! Dal 26 al 28 settembre torna il Salone Auto Torino: un evento gratuito e diffuso tra Piazza San Carlo, Piazza Castello e i Giardini Reali. Auto in esposizione Test drive esclusivi Concept car futuristiche A - facebook.com Vai su Facebook
Torino capitale dell’auto: tutti i brand Stellantis al Salone - Stellantis schiera tutti i marchi e porta Free2move Charge nel cuore di piazza Castello. Lo riporta affaritaliani.it
Il Salone 2025. Torino ritorna capitale dell'automobile, gratis e a cielo aperto - Il festival dei motori in centro città da venerdì 26 a domenica 28 settembre, con 50 marchi presenti (17 dei quali cinesi), 100 modelli in esposizione e test drive per il pubblico ... Lo riporta msn.com