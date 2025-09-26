Con più di 40 brand dell’automotive e della mobilità e oltre 500.000 visitatori attesi, Salone Auto Torino 2025 si prepara a confermare Torino come hub strategico per la mobilità contemporanea e luogo d’incontro per addetti ai lavori, media, creativi e innovatori. Dal 26 al 28 settembre, il centro di Torino si trasformerà in una vetrina . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Torino capitale dell’auto, da oggi torna il Salone