Tor San Lorenzo droga e fughe dai domiciliari | doppio intervento dei Carabinieri

Ardea, 26 settembre 2025 – Un giovane cittadino marocchino è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Tor San Lorenzo, guidati dal comandante Petrina, dopo essere stato trovato in possesso di circa un chilo di hashish destinato al mercato locale. Il ragazzo era già stato fermato in passato per lo stesso reato, sempre ad Ardea. Questa volta è stato condotto davanti ai giudici di Velletri per rispondere dell’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Sempre a Tor San Lorenzo, nello scorso fine settimana, i militari hanno rintracciato un giovane italiano evaso dagli arresti domiciliari, dove avrebbe dovuto scontare ancora diversi mesi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Spaccio di droga, 2 arresti a Tor San Lorenzo

