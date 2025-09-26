Topi nelle aule sospese le lezioni a scuola | i bimbi tornano a casa
Lezioni sospese al plesso “Novio Atellano” della scuola elementare di Casapozzano a Orta di Atella dopo l’avvistamento di alcuni topi nelle aule. L’episodio si è verificato ieri mattina: in quattro classi, frequentate da circa 80 alunni, i docenti hanno notato la presenza dei roditori e hanno. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Sono apparse stamattina nei corridoi e nelle aule dei Licei Classico, Scientifico e Linguistico - facebook.com Vai su Facebook
Ancona, spunta un topo alla scuola De Amicis: lezioni regolari, ma parte la sanificazione - Il ratto è stato avvistato ieri mattina, attorno alle 10, da alcuni studenti della quinta elementare e da una ... msn.com scrive
Allarme topi alle scuole elementari Pascoli: “Caso sporadico, aule sanificate” - LODI – Ritorneranno molto probabilmente lunedì nella loro aula gli alunni della classe prima della scuola elementare Pascoli tra viale Italia e via Veneto a Lodi da dove, mercoledì, sono stati ... Scrive ilgiorno.it