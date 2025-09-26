Topi nelle aule sospese le lezioni a scuola | i bimbi tornano a casa

Lezioni sospese al plesso “Novio Atellano” della scuola elementare di Casapozzano a Orta di Atella dopo l’avvistamento di alcuni topi nelle aule. L’episodio si è verificato ieri mattina: in quattro classi, frequentate da circa 80 alunni, i docenti hanno notato la presenza dei roditori e hanno. 🔗 Leggi su Casertanews.it