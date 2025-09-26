Topi nelle aule lezioni sospese in una scuola del Casertano
Tempo di lettura: < 1 minuto Brutta sorpresa per gli 80 studenti del plesso ‘Novio Atellano’ della scuola elementare a Orta di Atella che hanno dovuto fare i conti con la presenza di topi nelle aule. I docenti, dopo essersi accorti della sgradita presenza, hanno immediatamente portato gli alunni fuori dalla scuola e hanno avvisato i genitori che hanno riportato a casa i ragazzi. Scuola elementare che è stata oggetto di verifiche e alla fine si è arrivati alla soluzione della sospensione delle lezioni con la ripresa che potrebbe essere fissata in lunedì mattina, ovviamente dopo le operazioni di sanificazione degli ambienti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: topi - aule
