topi nelle aule lezioni sospese in una scuola del casertano

Tempo di lettura: < 1 minuto Brutta sorpresa per gli 80 studenti del plesso ‘Novio Atellano’ della scuola elementare a Orta di Atella che hanno dovuto fare i conti con la presenza di topi nelle aule. I docenti, dopo essersi accorti della sgradita presenza, hanno immediatamente portato gli alunni fuori dalla scuola e hanno avvisato i genitori che hanno riportato a casa i ragazzi. Scuola elementare che è stata oggetto di verifiche e alla fine si è arrivati alla soluzione della sospensione delle lezioni con la ripresa che potrebbe essere fissata in lunedì mattina, ovviamente dopo le operazioni di sanificazione degli ambienti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

