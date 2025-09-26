Top Gun Pirati dei caraibi F1 | a che punto siamo con i sequel?

Quale direzioni intraprenderanno alcuni dei maggiori successi di pubblico delle ultime annate cinematografiche? Ecco cosa ha svelato uno dei produttori più attivi e spregiudicati di Hollywood. Jerry Bruckheimer protagonista del Variety Entertainment & Technology Summit, dove ha fornito anticipazioni sul possibile sequel di F1, su Top Gun 3 e sul prossimo capitolo del franchise dei Pirati dei Caraibi. F1: un successo insperato Nonostante la presenza di una delle star più amate come Brad Pitt, Bruckheimer ha riconosciuto che un film sulla Formula Uno era un esperimento rischioso, soprattutto considerando i costi e l'impegno produttivo che ha comportato girare durante veri gran premi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Top Gun, Pirati dei caraibi, F1: a che punto siamo con i sequel?

