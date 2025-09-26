Tony Blair l’eco imperiale su Gaza | Trump lo nomina governatore per riscrivere il futuro della Striscia

Ilfogliettone.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tony Blair Sorpresa diplomatica dal fronte mediorientale: Tony Blair, l’ex premier britannico macchiato dall’Iraq e fedelissimo di Washington, è pronto a indossare i panni di proconsole a Gaza. Con la benedizione della Casa Bianca, guiderà per cinque anni la Gaza International Transitional Authority, un’entità ONU che assumerà il controllo totale della Striscia devastata, puntando a una ricostruzione epica sul modello del Kosovo e di Timor Est – un piano che unisce task force arabe e ambizioni di pace, ma già infiamma polemiche globali. Il progetto, emerso da indiscrezioni su Haaretz e The Times of Israel, assegna a Blair il ruolo di “suprema autorità politica e giuridica” sulla Striscia, post-conflitto. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

tony blair l8217eco imperiale su gaza trump lo nomina governatore per riscrivere il futuro della striscia

© Ilfogliettone.it - Tony Blair, l’eco imperiale su Gaza: Trump lo nomina “governatore” per riscrivere il futuro della Striscia

In questa notizia si parla di: tony - blair

Ft: “Anche membri del Tony Blair Institute dietro al progetto della Riviera Gaza di Trump”

Ecco cosa prevede il piano “Great Trust” per la “Riviera” di Trump a Gaza. Ft: “Coinvolti anche consulenti del Tony Blair Institute”

Gaza Riviera, staff di Tony Blair coinvolto nel progetto di Trump "Great Trust" di trasformare la Striscia in lido di lusso

Trump con Tony Blair alla Casa Bianca per decidere il futuro di Gaza: il progetto "Riviera" e i retroscena - L'ex primo ministro britannico Tony Blair ha partecipato a un incontro alla Casa Bianca con il presidente Donald Trump per discutere i piani per un possibile assetto postbellico di Gaza. Come scrive today.it

Il manifesto di Tony Blair sulla libertà come bussola del futuro, ma mezzo Occidente rema contro: politica sia lontana dai populismi - prodigio sembra essersi scrollato di dosso la sabbia del deserto iracheno in cui a suo tempo si impantanò. Si legge su ilriformista.it

Cerca Video su questo argomento: Tony Blair L8217eco Imperiale