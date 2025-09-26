Tony Blair l’eco imperiale su Gaza | Trump lo nomina governatore per riscrivere il futuro della Striscia

Tony Blair Sorpresa diplomatica dal fronte mediorientale: Tony Blair, l’ex premier britannico macchiato dall’Iraq e fedelissimo di Washington, è pronto a indossare i panni di proconsole a Gaza. Con la benedizione della Casa Bianca, guiderà per cinque anni la Gaza International Transitional Authority, un’entità ONU che assumerà il controllo totale della Striscia devastata, puntando a una ricostruzione epica sul modello del Kosovo e di Timor Est – un piano che unisce task force arabe e ambizioni di pace, ma già infiamma polemiche globali. Il progetto, emerso da indiscrezioni su Haaretz e The Times of Israel, assegna a Blair il ruolo di “suprema autorità politica e giuridica” sulla Striscia, post-conflitto. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

