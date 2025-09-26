Tony Blair alla guida della Striscia di Gaza al posto di Hamas la pazza idea di Donald Trump per il dopoguerra Cosa prevede il piano
L’ex primo ministro britannico Tony Blair potrebbe assumere un ruolo di primo piano nel governo transitorio della Striscia di Gaza una volta terminata l’offensiva militare israeliana. Lo riportano oggi diverse testate internazionali citando fonti arabe, israeliane e americane. Blair, 72 anni, dopo aver lasciato la guida del Regno Unito ha svolto l’incarico di inviato per il Medio Oriente del cosiddetto “Quartetto” formato da Ue, Onu, Usa e Russia (2007-2015). Poi ha fondato un think-tank che porta il suo nome con il quale svolge progetti di consulenza per governi e istituzioni mondiali. Da mesi su questa base lavora per mettere a punto un possibile piano per il dopoguerra a Gaza. 🔗 Leggi su Open.online
