'Toni mio padre' | Anna Negri presenta il doc

26 set 2025

È il film di Anna Negri, Toni, mio padre, l’evento speciale del primo giorno di Archivio Aperto, che si apre oggi (va avanti fino al 30 settembre) e che avrà varie sedi per proiezioni e incontri. La proiezione sarà alle 21,45 al Modernissimo e alla fine vedrà la presenza della regista che ha lavorato tre anni sul documentario dove c’è un ampio uso di filmati di famiglia, alcuni dei quali arrivati proprio dagli archivi della Fondazione bolognese Home Movies, primo archivio in Italia dedicato interamente alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio filmico e audiovisivo privato e del cinema amatoriale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

