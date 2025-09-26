Tonalità calda e sofisticata il bronzo si impone come colore protagonista per le unghie dell’autunno Le proposte spaziano da finish lucidi a versioni satinate fino a nail art minimali con dettagli dorati
Il bronzo valorizza anche le unghie più essenziali. In versione monocromatica con riflessi shimmer, offre un look raffinato e tridimensionale, ideale per chi cerca eleganza senza eccessi. Una nail art di questo colore si arricchisce grazie a texture marmorizzate e gemme turchesi. Ogni unghia presenta una variazione unica, ma l’uso calibrato dei dettagli mantiene l’insieme armonioso. A seguire, l’aggiunta di un finish chrome a una base bronzo crea una nail art multisfaccettata, luminosa e dal gusto contemporaneo. 🔗 Leggi su Amica.it
