Tommaso Novi tra Svizzera Canada Belgio e Toscana con le Migrazioni Sonore

Svizzera, Canada, Belgio e Toscana: sarà questa la rotta di Migrazioni Sonore 2025, il progetto culturale di Salty Music APS, dedicato allo scambio creativo che unisce musicisti, territori e comunità italiane all’estero e che, grazie a iniziative di mobilità artistica tra i paesi francofoni e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it