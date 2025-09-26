Tommaso Novi tra Svizzera Canada Belgio e Toscana con le Migrazioni Sonore
Svizzera, Canada, Belgio e Toscana: sarà questa la rotta di Migrazioni Sonore 2025, il progetto culturale di Salty Music APS, dedicato allo scambio creativo che unisce musicisti, territori e comunità italiane all'estero e che, grazie a iniziative di mobilità artistica tra i paesi francofoni e.
Pisa, lo storico debutto in A nella redazione de La Nazione. Ospite Tommaso Novi dei Gatti Mezzi
Con il fischiatore toscano Tommaso Novi, abbiamo imparato che l'essere umano nasce con uno strumento musicale davvero speciale, che va assemblato, esercitato e perfezionato: il fischio musicale!
Tommaso Novi porta il fischio in tour mondiale, dal Belgio fino in Canada - Firenze, 16 ottobre 2023 – Tommaso Novi parte in tour mondiale e porta con sé lo strumento che da sempre è il suo marchio di fabbrica: il fischio.
