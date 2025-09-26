Tommaso l' altro Fazzini Il Principe che vince sulla sabbia
Il fratello di Jacopo (Fiorentina) ha vinto l'Europeo di beach soccer nella sua Viareggio: "Ora non ci resta che il Mondiale.". Ma il suo impegno va oltre lo sport con la fondazione "Ti amo", vicina alle persone affette da malattie rare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
