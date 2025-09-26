Tommaso l' altro Fazzini Il Principe che vince sulla sabbia

Gazzetta.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fratello di Jacopo (Fiorentina) ha vinto l'Europeo di beach soccer nella sua Viareggio: "Ora non ci resta che il Mondiale.". Ma il suo impegno va oltre lo sport con la fondazione "Ti amo", vicina alle persone affette da malattie rare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

tommaso l altro fazzini il principe che vince sulla sabbia

© Gazzetta.it - Tommaso, l'altro Fazzini. Il "Principe" che vince sulla sabbia

In questa notizia si parla di: tommaso - altro

“MaVi, lo ha trasformato”. Tommaso mesi dopo il Grande Fratello, choc: ora è un altro

La lettera di Tommaso De Filippo, altro che «fujtevenne»: «È il momento di restare a Napoli»

Collina, Fazzini, Ranieri. Notte di stelle a Principe - Il presidente Biagiotti: "Una serata di emozioni e di grandi personaggi". lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tommaso Altro Fazzini Principe