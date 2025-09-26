Tombe dei bimbi mai nati a Brescia rimosse all'insaputa delle famiglie | assolte le funzionarie del Comune

Sono state assolte le due funzionarie del Comune di Brescia imputate per le esumazioni delle tombe dei bimbi mai nati al cimitero monumentale Vantiniano di Brescia. Per loro la Procura aveva chiesto due anni di carcere per vilipendio di cadavere, violazione di sepolcro e distruzione di resti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

tombe bimbi nati bresciaTombe dei bimbi mai nati a Brescia rimosse all’insaputa delle famiglie: assolte le funzionarie del Comune - Sono state assolte le due funzionarie del Comune di Brescia imputate per le esumazioni delle tombe dei bimbi mai nati al cimitero monumentale Vantiniano ... Secondo fanpage.it

tombe bimbi nati bresciaTombe dei bambini mai nati rimosse al cimitero di Brescia, assolte le due funzionarie del Comune - 500 neonati morti al parto e bambini mai nati non avevano avuto comunicazione ... Si legge su milano.repubblica.it

