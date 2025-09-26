“Quando la presidente Meloni dice che se lasciamo gli aiuti a terra possono essere consegnati in pochi giorni, dice una falsità”. Da Genova, oggi, la componente di terra della Global Sumud Flotilla chiarisce il punto politico e umanitario: la consegna via terra non è l’alternativa alla missione navale, è parte della stessa operazione e deve avvenire in parallelo, sotto garanzia terza. La richiesta è riaprire corridoi umanitari via mare e via terra, permanenti e verificabili, come previsto dall’ordinamento internazionale. Stefano Rebora, per Music for Peace, a margine della conferenza stampa convocata d’urgenza, precisa le condizioni poste per la via terra: “Abbiamo dieci container fermi in porto e pronti a partire, ma sono settimane che ci propongono condizioni inaccettabili”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Tolgono anche i biscotti dai pacchi, falso che gli aiuti si possono consegnare in pochi giorni”: la denuncia della Flotilla di terra