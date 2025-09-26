tolentino recupero di palazzo sangallo demolita la sala nerpiti

Via libera dalla conferenza regionale per il progetto di fattibilità tecnico-economica, il miglioramento strutturale, il risanamento del manto di copertura e il ripristino funzionale del piano terra e delle grotte di Palazzo Sangallo, nel centro storico di Tolentino. L’intervento prevede un investimento di due milioni e 630.302 euro. "Ora il Comune potrà procedere alla fase esecutiva – spiega il commissario Guido Castelli –. Palazzo Sangallo si avvia così verso una nuova vita, nel segno della sicurezza, della funzionalità e della valorizzazione culturale". L’edificio, danneggiato dal terremoto, presenta lesioni diffuse su murature, architravi, volte e coperture, oltre a problematiche strutturali che ne compromettono la piena fruibilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

