TNA | Mr Anderson fa il suo ritorno sul ring a iMPACT! dopo 9 anni di assenza
Mr. Anderson è tornato sul ring di TNA, almeno per ora. Durante l’episodio di iMPACT! del 25 settembre, l’ex TNA World Heavyweight Champion ha fatto la sua prima apparizione sul ring per la compagnia dopo quasi dieci anni.. @mrkenanderson returns to TNA after 9 years to team with @SteveMaclin vs. @FrankieKazarian & @JakeSomething RIGHT NOW on #TNAiMPACT! WATCH #TNAiMPACT on TNA+: pic.twitter.com20SadV2rc1 — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) September 26, 2025 Anderson ha fatto squadra con Steve Maclin in un match di coppia, ottenendo la vittoria su Jake Something e Frankie Kazarian. Si tratta del suo primo match in TNA dal 2016, anno in cui lasciò la compagnia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
