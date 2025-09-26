TNA | Il ritorno di Matt Cardona a NXT il colpo di scena che nessuno si aspettava

Zonawrestling.net | 26 set 2025

Matt Cardona è tornato all’interno dei programmi della WWE, ma ecco la parte sorprendente: non è nemmeno sotto contratto con TNA. L’ex Zack Ryder ha fatto un’apparizione a sorpresa alla fine dell’episodio di NXT del 23 settembre, entrando nella storyline dell’invasione TNA in corso. Se i fan sono rimasti scioccati nel rivederlo in un ring della WWE dopo più di cinque anni, la sorpresa più grande riguarda ciò che sta accadendo dietro le quinte. It is getting crowded around the ring for our main event! @ThisIsTNA pic.twitter.comaIKObRdtYI — WWE (@WWE) September 24, 2025 Matt Cardona torna in WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

