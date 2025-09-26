TNA | Dopo mesi di sospensione Tessa Blanchard fa il suo ritorno a iMPACT

Zonawrestling.net | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tessa Blanchard è ufficialmente tornata. Dopo essere stata sospesa a tempo indeterminato in seguito al suo clamoroso crollo emotivo a Slammiversary 2025, Blanchard ha fatto un ritorno a sorpresa nell’episodio di TNA iMPACT! del 25 settembre e si è assicurata che fosse un momento memorabile. Il suo ritorno è avvenuto al termine del match tra Jody Threat e Victoria Crawford. Proprio mentre Jody aveva il pieno controllo dell’incontro, è partita la musica di Tessa e il pubblico è immediatamente esploso. Blanchard è apparsa sulla stage con il suo classico gesto di sfida, distraendo subito Jody sul ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

