TNA | Dopo mesi di sospensione Tessa Blanchard fa il suo ritorno a iMPACT

Tessa Blanchard è ufficialmente tornata. Dopo essere stata sospesa a tempo indeterminato in seguito al suo clamoroso crollo emotivo a Slammiversary 2025, Blanchard ha fatto un ritorno a sorpresa nell'episodio di TNA iMPACT! del 25 settembre e si è assicurata che fosse un momento memorabile. Il suo ritorno è avvenuto al termine del match tra Jody Threat e Victoria Crawford. Proprio mentre Jody aveva il pieno controllo dell'incontro, è partita la musica di Tessa e il pubblico è immediatamente esploso. Blanchard è apparsa sulla stage con il suo classico gesto di sfida, distraendo subito Jody sul ring.

