Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Lanciamo due nuovi smartwatch per la serie GT 6: il GT 6 Pro, il GT 6 da 46 mm e il GT 6 da 41 mm. Godono di un nuovo design, Gps migliorato e durata della batteria fino a 21 giorni". Così Andreas Zimmer, Head of Product di Huawei, intervenendo all'evento ‘Ride the wind' a Parigi, elenca le principali caratteristiche della nuova serie Huawei Watch GT 6. Tra le novità annunciate all'evento globale, anche il nuovo “Watch Ultimate 2, il primo smartwatch che può immergersi fino a 150 metri di profondità - annuncia Zimmer - È un computer da immersione completamente certificato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tlc, Zimmer (Huawei): "Batteria durevole e Gps di precisione in Huawei Watch GT 6"