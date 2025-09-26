Tiziano Ferro | il 24 ottobre esce l’album Sono un grande
MILANO – Tiziano Ferro ha annunciato il suo nuovo album di inediti “Sono un grande”, in uscita il 24 ottobre. Si tratta del suo primo progetto pubblicato con l’etichetta Sugar Music e sarà disponibile in formato cd, vinile e su tutte le piattaforme digitali. Il disco può già essere preordinato e pre salvato online. L’artista torna sulla scena musicale dopo oltre due anni di lavoro, un periodo segnato da profondi cambiamenti personali e artistici. Questo nuovo capitolo racconta un Tiziano Ferro ispirato, riflessivo, ma anche leggero e pronto a esporsi, sempre guidato dalla passione per la musica. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: tiziano - ferro
Concerto di Tiziano Ferro ad Ancona nel 2026: la data dopo il doppio Vasco
Sanremo 2026, Carlo Conti ha già pensato al cast: Tiziano Ferro in gara, ma anche una star internazionale “odiatissima”
Che fine ha fatto Tiziano Ferro? Un dettaglio sui social preoccupa il pubblico
Oggi su Radio Margherita, ogni ora, un’emozione firmata Tiziano Ferro: i suoi grandi successi, le canzoni che ci hanno fatto sognare, ballare… e anche un po’ piangere. Accendi la radio, resta con noi e passa “Un giorno insieme” su Radio Margherita: la tua m - facebook.com Vai su Facebook
Tiziano Ferro annuncia il nuovo album “Sono un grande” #TizianoFerro - X Vai su X
Tiziano Ferro, il 24 ottobre arriva il nuovo album “Sono un grande” - Tiziano Ferro sorprende di nuovo il suo pubblico con un annuncio molto atteso: esce il 24 ottobre il nuovo album "Sono un grande". Si legge su spettakolo.it
Tiziano Ferro, "Sono un grande" arriva il 24 ottobre - Tiziano Ferro ha annunciato ufficialmente il suo nuovo album di inediti: si intitola “Sono un grande” e uscirà il 24 ottobre per Sugar Music. Secondo rockol.it