Tiziano Ferro | il 24 ottobre esce l’album Sono un grande

MILANO – Tiziano Ferro ha annunciato il suo nuovo album di inediti “Sono un grande”, in uscita il 24 ottobre. Si tratta del suo primo progetto pubblicato con l’etichetta Sugar Music e sarà disponibile in formato cd, vinile e su tutte le piattaforme digitali. Il disco può già essere preordinato e pre salvato online. L’artista torna sulla scena musicale dopo oltre due anni di lavoro, un periodo segnato da profondi cambiamenti personali e artistici. Questo nuovo capitolo racconta un Tiziano Ferro ispirato, riflessivo, ma anche leggero e pronto a esporsi, sempre guidato dalla passione per la musica. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

