TitkTok Usa Trump firma ordine esecutivo vendita | valutazione $14mld 45% tra Ellison Oracle Dell e Murdoch 19,9% a ByteDance 35% a investitori cinesi

A dettagliare ulteriormente i contorni dell'accordo è stato il vicepresidente JD Vance, che ha confermato la valutazione della società a circa 14 miliardi di dollari. Ha inoltre sottolineato che ci sono state resistenze da parte cinese, ma che alla fine l'intesa è stata raggiunta.

Trump firma l'ordine per salvare TikTok, algoritmo sarà Usa - Donald Trump firma il decreto esecutivo per salvare TikTok, l'app che gli sta tanto a cuore per averlo aiutato a vincere le elezioni. ansa.it scrive

Trump firma l'ordine per salvare TikTok, l'algoritmo sarà americano - Le attività americane della piattaforma, dopo l'accordo, andranno in una nuova società che vede Oracle in prima fila per la sicurezza e comprende tra gli investitori Michael Dell e Rupert Murdoch. Scrive tg24.sky.it