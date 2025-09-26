tirare una barca su per una montagna meglio una flottilla

Ogni uomo, Fitzcarraldo ce l’ha insegnato, dovrebbe tirare una barca su per una montagna almeno una volta nella vita. Figurarsi il bene che ne verrebbe, volendo arrivare in Israele dall’Europa, tirando quella stessa barca, ma meglio ancora, tutt’intera una flottilla, in cima ai Pirenei, e da lassù, con le montagne russe, scavalcare le Alpi, poi sui Carpazi alti, indi più giù su quelli bassi, e dopo ancora, sopra e sotto agli Urali e fino in punta ai Balcani, salvo poi scendere, mi raccomando, nel silenzio più assoluto se no il nemico sente, verso i monti della Giudea. Finché, sempre tenendo la destra, concludere posteggiando sulle montagnole intorno a Gerusalemme, e giù verso Gaza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

