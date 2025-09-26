Tutto comincia da una lacrima. Il piccolo cedimento di un cronista abituato alla lucidità che d’un tratto si ritrova preda dello sconvolgimento, dirottato su un binario del non ritorno da un’imprevista visione terrifica, all’interno del suo stesso appartamento. Stiamo parlando della storia di Cris, protagonista di ’T’insegnerò la notte’ (Mauro Pagliai Editore), il romanzo firmato da Caterina Ceccuti che sarà presentato martedì 30 settembre alle 18, a Le Murate – Caffè Letterario di Firenze. Tra le opere più apprezzate della scrittrice e giornalista fiorentina, il libro rappresenta un "percorso di rinascita" in cui "la vena magica dell’autrice" – come l’ha definita Pietro Spirito – si intreccia con un realismo capace di parlare di noi e dei nostri giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’T’insegnerò la notte’ di Ceccuti: "Cercando le chiavi della felicità"