Tim Krul suggerisce il ritorno di Newcastle United

Sito inglese: L'ex portiere del Newcastle United Tim Krul ha suggerito che in futuro vorrebbe tornare a St James 'Park. L'olandese è stato uno dei migliori performer per le Garpies nel corso della giornata, trascorrendo molti anni come custode numero uno. Krul ha recentemente annunciato il suo ritiro dal gioco e ha aperto i suoi piani per diventare un regista sportivo in futuro. Discutendo del suo futuro ora che ha appeso i guanti, Krul ha ammesso di aver seguito corsi per passare a diventare un regista, e sarebbe stato aperto a fare quel tipo di lavoro a Newcastle se l'opportunità fosse arrivata.