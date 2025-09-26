TikTok Trump firma ordine esecutivo Vance | ora dati più sicuri
Washington, 25 set. (askanews) - Il presidente Usa Donald Trump ha firmato l'ordine esecutivo che attua l'accordo raggiunto con la Cina su TikTok. La piattaforma potrà continuare a essere usata in America dai suoi 170 milioni di utenti, con la garanzia che i loro dati siano adeguatamente protetti come richiesto dalla legge. "C'è stata una certa resistenza da parte cinese - ha spiegato il vicepresidente Usa J.D. Vance nello studio ovale alla Casa Bianca insieme a Trump -, ma l'obiettivo fondamentale che volevamo raggiungere era mantenere TikTok operativo". "Abbiamo investitori americani che ne prendono il controllo, gestendo un sistema altamente sofisticato, tra cui Larry Ellison. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
