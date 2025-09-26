Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che certifica l’accordo con la Cina per TikTok. Il social potrà ancora essere attivo negli Usa per i suoi 170 milioni di utenti, con la garanzia che i dati abbiano la protezione come previsto dalla legge. La versione a stelle e strisce della piattaforma sarà gestita da un pool di investitori, alla cui guida ci sarà Oracle di Larry Ellison, uno dei fedelissimi del tycoon. Presenti anche Michael Dell, fondatore di Dell Technologies, e Rupert Murdoch, magnate dei media con Fox e News Corp, oltre ad alcuni fondi, per una società dal valore di 14 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - TikTok, Trump firma l’ordine esecutivo per il passaggio agli Usa: cosa cambia