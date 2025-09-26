TikTok chi c' è nella cordata di investitori che rileverà il social negli Stati Uniti secondo Trump
Un ordine esecutivo del presidente americano annuncia il passaggio del ramo statunitense del social a un gruppo di imprenditori, con parecchi punti ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: tiktok - cordata
La cordata di TikTok: Murdoch, Oracle e Dell coinvolti nell’accordo cinese. Le indiscrezioni dal presidente Donald Trump
La cordata di TikTok: Murdoch, Oracle e Dell coinvolti nell’accordo cinese. Le indiscrezioni dal presidente Donald Trump - X Vai su X
La Nuova Cordata - facebook.com Vai su Facebook
TikTok, cordata Usa pronta all'acquisto: cosa c'è dietro il tentativo di scalata. E la Cina promette battaglia - FIRSTonline - In prima fila, una cordata guidata dall’ex segretario al Tesoro di Donald Trump. Scrive firstonline.info
TikTok, tra una settimana il nome dell’acquirente: la cordata Walmart-Microsoft è in vantaggio - Si può parafrasare così l’ultima giornata di passione — giovedì ... Riporta corriere.it