TikTok chi c' è nella cordata di investitori che rileverà il social negli Stati Uniti secondo Trump

Wired.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ordine esecutivo del presidente americano annuncia il passaggio del ramo statunitense del social a un gruppo di imprenditori, con parecchi punti ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Wired.it

La cordata di TikTok: Murdoch, Oracle e Dell coinvolti nell’accordo cinese. Le indiscrezioni dal presidente Donald Trump

TikTok, cordata Usa pronta all'acquisto: cosa c'&#232; dietro il tentativo di scalata. E la Cina promette battaglia - FIRSTonline - In prima fila, una cordata guidata dall’ex segretario al Tesoro di Donald Trump. Scrive firstonline.info

TikTok, tra una settimana il nome dell’acquirente: la cordata Walmart-Microsoft &#232; in vantaggio - Si può parafrasare così l’ultima giornata di passione — giovedì ... Riporta corriere.it

