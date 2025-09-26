Tifo violento in Saronno-Legnano Emessi tredici Daspo per gli ultrà
Dopo gli scontri violenti arrivano i Daspo. Emessi dal Questore di Varese Carlo Mazza 13 provvedimenti di Divieto di accesso a manifestazioni sportive a carico di altrettanti ultras delle squadre del Saronno e del Legnano, che si sono resi responsabili di scontri e tafferugli in occasione dell’incontro di calcio disputatosi a Saronno lo scorso 27 aprile. La partita, valevole per il campionato d’Eccellenza, era già stata valutata come caratterizzata da un elevato livello di rischio, a causa della consolidata ostilità tra le opposte tifoserie. Per questo il Prefetto di Varese aveva disposto il divieto di vendita dei tagliandi d’ingresso ai residenti nella provincia di Milano, lo scopo disincentivare eventuali trasferte degli ultras Legnanesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
