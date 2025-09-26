Tiffany Masterson founder di Drunk Elephant | I tredicenni comprano i miei prodotti? Non sono io a dovermi preoccupare ma i loro genitori

Agli albori di Instagram, nel 2012, Tiffany Masterson, mamma e casalinga texana, ha avuto un'intuizione: creare un brand che non contenesse i sei ingredienti che riteneva «sospetti». Così nacque una delle prime linee di skincare clean, ovvero biocompatibile con la pelle, che ha rivoluzionato il mondo cosmetico con la sua semplicità e il packaging colorato, facendo breccia nel cuore dei Sephora Kids. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

