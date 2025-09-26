Ticket dei bus un nodo da risolvere

Bologna, 26 settembre 2025 – Sono una 80enne che esce per andare al cinema, a teatro, a spasso usando l’autobus. Ma da quando menti geniali hanno pensato di sostituire le comode validatrici con diaboliche macchinette, ho limitato le mie uscite per il timore di non riuscire a timbrare il biglietto e incorrere in una multa. Con i bus che traballano devi stare in posizione precaria a cercare il punto per il via. Prima infilavi il city e sapevi quante corse restavano. Paola Pritoni Risponde Beppe Boni Ogni giorno, soprattutto dalla pubblica amministrazione e dalle aziende che sono servizio pubblico, ci sentiamo ripetere (giustamente) che la società civile deve proteggere le categorie fragili e gli anziani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it